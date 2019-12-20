Люди отказываются возвращаться в ОРДЛО: росСМИ назвали препятствие обмену пленными

Украина

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) 18 декабря в Минске не договорилась об обмена заложников до конца года. Причиной якобы стало нежелание нескольких десятков человек, которых украинская сторона готовилась передать так называемым «ДНР» и «ЛНР», возвращаться на оккупированный Донбасс.

Об этом пишет российский «Коммерсант» со ссылкой на два источника в ТКГ.

Как сообщает издание, по данным одного источника, около сорока человек, удерживаемых Киевом, отказались участвовать в обмене и возвращаться в «ДНР» и «ЛНР». Среди отказников есть и такие, которые желают отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования в Украине.

По данным второго источника, близкого к так называемым «республикам», для них важно, «чтобы была юридическая очистка». Представители оккупантов хотят, чтобы с удерживаемых были в Украине сняты все обвинения, а также «чтобы человека не понуждали отказаться от обмена». Киев не согласен прощать преступников.

По информации издания, изначально во время переговоров об обмене речь шла о том, чтобы проверку добровольности отказа, которую запросили «ЛНР» и «ДНР», осуществили представители Международного Красного Креста. Но группировки выступили против этого и настояли на том, чтобы проверку провел координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам Тони Фриш.

Издание пишет, что в связи с предстоящими праздниками, Фриш сможет приступить к проверке, которая предусматривает встречи с отказниками, только после католического Рождества 25 декабря.

Напомним, украинская сторона на переговорах в Минске заявляла о 250 гражданах как незаконно лишенных свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Такими данными оперирует СБУ.

«ФАКТЫ» сообщали, что экс-президент Леонид Кучма анонсировал новые переговоры по обмену заложников, которые могут пройти в пятницу, 20 декабря.

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