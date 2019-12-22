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От удара оторвало капот: под Харьковом произошла жуткая авария с участием полиции (фото)
В воскресенье, 22 декабря, на трассе Киев-Харьков-Довжанский произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.
Авария случилась около 13:30 в городе Валки.
Как сообщили в Харьковском областном главке полиции, трое полицейских и водитель легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в Валковскую районную больницу.
Предварительно установлено, что автомобиль «ВАЗ-2106» с прицепом совершал левый поворот в сторону автозаправочной станции и столкнулся со служебным автомобилем Mitsubishi Outlander, который двигался во встречном направлении. В результате сильного удара травмы получили все находившиеся в обоих авто.
Напомним, 21 декабря на Житомирской трассе автомобиль «Шевроле» смертельно травмировал двух велосипедистов. А 19 декабря на 220-м километре автотрассы Одесса — Рени произошло ДТП, в котором погибли два человека, трое госпитализированы.
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