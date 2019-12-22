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Умер известный модельер Эмануэль Унгаро
В Париже скончался французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро. Ему было 86 лет. Дизайнер болел в течение последних двух лет.
Об этом пишет АFP со ссылкой на семью покойного.
Эмануэль Унгаро родился во Франции, но имел итальянские корни.
Сначала он работал в доме моды Баленсиага. В 1965 году создал собственный бренд. Стиль модельера отличали экстравагантные принты и смелые сочетания цветов.
Унгаро любил музыку и говорил что мечтает «делать одежду с теми же ритмами и гармониями, что и у струнных квартетов Бетховена».
Клиентками Унагаро были такие известные женщины как Жаклин Кеннеди и Катрин Денев.
В 1980 году Унгаро создал лучшую коллекцию сезона и был награжден «Золотым наперстком».
Напомним, в этом году мир моды потерял двух легендарных кутюрье. 19 февраля в возрасте 85 лет от рака поджелудочной железы скончался Карл Лагерфельд. В ноябре умер 68-летний праправнук основателя дома моды Louis Vuitton, модельер Патрик-Луи Виттон.
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