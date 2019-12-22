Плесень вместо крема: киевлянка показала фото отвратительной находки в пирожном

Происшествия

В Киеве на Воздухофлотском проспекте, 31 в кофейне женщина купила ребенку заварное пирожное, внутри которого оказалась зеленая плесень. Ранее жительница Днепра обнаружила в печенье, купленном в супермаркете, под шоколадной глазурью червей.

Фото в Instagram опубликовал ресурс «ДТП.Киев».

Плесень обнаружилась, когда ребенок откусил кусочек от пирожного.

После того, как киевлянка вернула испорченный продукт назад, перед ней даже не извинились. От продавца она не услышала никакого внятного объяснения, кроме «я в них не заглядываю», произнесенного недовольным тоном.

Деньги за испорченный товар покупательнице вернули.

Пользователи соцсети отмечают, что такие случаи нередки.

Напомним, специалисты советуют покупателям, которым в магазине продали испорченные продукты, сразу обращаться на линию защиты прав потребителей, а параллельно идти в правоохранительные органы — в прокуратуру, полицию, чтобы зарегистрировать уголовное производство по факту мошенничества с причинением вреда здоровью.

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