Криштиану Роналду проиграл первый финал с 2013 года (фото, видео)

Спорт

В воскресенье, 22 декабря, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся матч за Суперкубок Италии, в котором чемпион страны «Ювентус», оставшийся на 91-й минуте в меньшинстве, сенсационно уступил обладателю национального Кубка «Лацио» — 1:3 (Дибала, 45 — Луис Альберто, 16, Лулич, 73, Катальди, 90+1).

По иронии судьбы, «Старая Синьора» проиграла лишь второй раз в сезоне, оба раза уступив при этом «Лацио» (первый раз в серии А) с одинаковым счетом 1:3.

Кстати, для лидера «Юве» Криштиану Роналду, отыгравшего весь поединок, поражение в Саудовской Аравии стало первым в финалах за шесть с половиной лет. До этого пятикратный обладатель «Золотого мяча» после осечки в финале Кубка Испании «Реал» — «Атлетико» (1:2) 17 мая 2013 года побеждал в 12 (!) подряд решающих матчах в разных турнирах (четырежды — в Лиге чемпионов, трижды — на клубном чемпионате мира, дважды — в Суперкубке УЕФА и по разу — на чемпионате Европы, в Суперкубке Италии и Лиге наций).

Кстати, сразу после церемонии награждения расстроенный неудачей Криштиану Роналду снял серебряную медаль с шеи.

Отметим, что в этот раз на стадионе в Эр-Рияде женщины могли занимать любые места, в отличие от прошлогоднего поединка за Суперкубок Италии («Ювентус» — «Милан» — 1:0), когда представительницы прекрасной половины были допущены только на определенные сектора арены.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду признался, как придумал свое знаменитое празднование гола.

Фото Twitter ФК «Ювентус»

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