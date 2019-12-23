Поцелуи в небесах: Кара Делевинь устроила своей любовнице необычный подарок на 30-летие (фото)

Шоу-бизнес

Известная британская модель Кара Делевинь, подтвердившая в июне поцелуем в Instagram свой страстный роман со звездой сериалов «Милые обманщицы» и «Дни нашей жизни», американской актрисой Эшли Бенсон, решила еще больше «возвысить» отношения с возлюбленной.

Для этого Кара решила устроить сюрприз на день рождения Эшли — той 18 декабря исполнилось 30 лет — организовав романтическое путешествие в Марокко, пишет Hello!

«Марокко всегда было местом, которое я хотела посетить. У меня было много страхов, но в итоге я согласилась на это неожиданное приключение вместе с моим лучшим другом. Хочу сказать, что я не могла мечтать ни о чем большем. Люблю тебя, Кара. Спасибо, что сделала мой день рождения незабываемым»,— подписала Эшли серию снимков.

На них запечатлены самые яркие моменты поездки: завтрак на воздушном шаре, поездка на дюнном баги и парные мехенди, которые сделали себе девушки у традиционно одетых туземцев.

Издание напоминает, что свои отношения Кара Делевинь и Эшли Бенсон обнародовали летом 2019 года: 14 июня Кара призналась в своих чувствах, опубликовав в Instagram видео их поцелуя с Эшли, а 17 июня на концерте TrevorLIVE Gala публично рассказала о романе с актрисой, заявив, что они вместе уже год.

После этого СМИ начали активно писать про помолвку звезд, а позже и про их тайную свадьбу. Якобы Кара Делевинь и Эшли Бенсон устроили церемонию в Лас-Вегасе, потратив на нее всего 245 фунтов стерлингов (это меньше 20 тысяч рублей), а гостями на празднике стал избранный круг близких и друзей — Шарлиз Терон, братья Джонас, Софи Тернер и другие. Слухи не подтвердились, и отношения Делевинь с Бенсон по-прежнему официально не зарегистрированы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кара Делевинь снялась обнаженной для бренда Balmain.

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