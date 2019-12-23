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Штормы «Эльза» и «Фабиен» на юге Европы унесли жизни девяти человек (фото, видео)

8:09 23 декабря 2019 129
Повалившееся на машину дерево
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Штормы «Эльза» и «Фабиен», один за другим обрушившиеся на юг Европы, унесли жизни по меньшей мере девяти человек. Двое погибли в Португалии, семеро — в Испании (в том числе гражданка Южной Кореи, на которую рухнул обломок здания в Мадриде, и житель Нидерландов, занимавшийся виндсерфингом и утонувший у побережья Андалусии).

Скорость ветра временами достигала 170 километров в час. Более 118 тысяч домов остались без электричества. Реки вышли из берегов. Восемь парков в столице Испании Мадриде были закрыты из-за сильного ветра, валившего деревья. Парки и кладбища были также закрыты во французском городе Бордо.


Между португальскими городами Лиссабоном и Порто затопило железнодорожные пути. Французский остров Корсика оказался отрезан от внешнего мира: остановлено паромное и авиасообщение. В испанском регионе Галисия волны захлестывали набережные, образуя огромное количество пены.

Как сообщает DW, на юге Франции, в деревне Серрест-Сен-Мари торнадо серьезно повредил более 20 зданий.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время урагана в Британии ветер опрокинул грузовик на полицейскую машину. В сеть попало впечатляющее видео.

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