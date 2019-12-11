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Ураган в Британии: ветер опрокинул грузовик на полицейскую машину — впечатляющее видео
На Великобританию обрушилась мощная буря. Ветер, скорость которого превышала 160 километров в час, причинил серьезные разрушения. Так, на территории Кингстонского университета в Лондоне рухнул подъемный кран на строительной площадке, где ведутся работы по расширению университетского кампуса.
На видео также был заснят пугающий момент в Шотландии, когда ураган опрокидывает на шоссе огромный грузовик, падающий прямо на стоявшую рядом патрульную полицейскую машину, которая подъехала к другому, ранее опрокинувшемуся автомобилю. К счастью, в результате никто не пострадал. Однако, как сообщает издание Daily Mail, офицер полиции едва избежал гибели и пережил шок. «Я только вчера ее отполировал!», — доложил он начальству, говоря о своей машине.
Ветер также повалил множество деревьев, блокировавших местами движение транспорта. Шторм также вызвал наводнения в ряде регионов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Батуми заметили крупный смерч.
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