23 декабря 2019

В 332 году до нашей эры Иудея добровольно перешла под власть Александра Македонского, который придерживался политики невмешательства в религиозную жизнь евреев. Однако после смерти великого полководца в 323 году до н.э. и целого ряда войн, которые вели между собой его наследники, к власти пришла египетская династия Птолемеев и почти сто лет в этих краях царил относительный мир.

В 198 году до н.э. Птолемеи были разгромлены Селевкидами (ассирийскими греками), в руки которых попала и Иудея. Поначалу ситуация даже улучшилась. Евреи получили письменные гарантии, подтверждающее их право жить ''по законам своих отцов'', налоги тоже несколько уменьшились. Но затем Селевкиды прибегли к попыткам эллинизировать еврейский народ. Греческая философия и культура всё больше начала проникать в еврейскую среду.

Когда в 175 году до н.э. к власти пришёл Антиох Епифан, эллинизация негреческого населения приобрела уже просто-таки жесточайшие формы. Тора была объявлена запретной книгой. Соблюдение еврейских законов трактовалось как серьёзное преступление. Повсюду установили идолов, которым предписано было поклоняться. Антиох дал Иерусалиму своё имя, храмовые сокровища были разграблены, а сам Храм разрушен.

В ответ в Иудее началось восстание под предводительством членов семьи Маккавеев. Их армия была вооружена и подготовлена куда хуже, чем войско Антиоха. Однако возглавлявшему её Иегуде Маккавею удавалось, избегая открытых сражений, нападать на отдельные отряды греков и одерживать одну победу за другой. За три года армия Маккавея смогла вытеснить завоевателей с территории своей страны и освободить Иерусалим.

Древнее предание гласит, что, поднявшись на Храмовую гору, евреи нашли в храме так мало масла для лампад, что для поддержания огня в них его едва хватило бы на один день. Однако произошло чудо — и огонь в золотой меноре горел целых восемь дней, в течение которых было подготовлены новые запасы масла. Храм был заново освящён.

В память об этом событии ежегодно в праздник Хануки, который начинается именно сегодня, каждый вечер зажигают свечи: одну — в первый день праздника, две — во второй и так далее, до восьми. Для этого используют, как правило, специальный подсвечник, который называется ханукия. Еврейская мудрость гласит: ''Немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму''…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.