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Путин собирается лично запустить поезда по Керченскому мосту в Крым
В понедельник, 23 декабря, российский президент Владимир Путин намерен лично принять участие в запуске железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив в аннексированный Крым, о готовности к которму отрапортовали в РФ.
Как сообщают «Крым.Реалии», накануне в Кремле заявили, что Путин с рабочей поездкой будет находится в «Южном федеральном округе», где ему доложат о планах развития транспортной инфраструктуры «юга России».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае 2018 года Путин за рулем грузовика лично открывал автомобильное движение через Крымский мост.
Также сообщалось, что старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар предупреждал об опасности серьезных нагрузок на опоры моста через Керченский пролив.
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