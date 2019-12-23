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- 05:30 Оккупанты заявили о "завершении строительства" Крымского моста
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Оккупанты заявили о "завершении строительства" Крымского моста
Несмотря на предупреждение экспертов об опасности начала движения железнодорожных составов по Крымскому мосту, оккупационные власти попытаются совершить такой шаг.
В частности, в понедельник начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков заявил о том, что железнодорожная часть Крымского моста готова к приему первых поездов, пишет «Лайф».
«Строительство Крымского моста завершено. Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов»,— сообщил Турсунбеков.
Он назвал запуск сообщения по железнодорожной части моста «подарком к Новому году».
Сообщается, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого займет 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга.
Напомним, что сначала оккупанты планировали запустить грузовые и пассажирские железнодорожные составы на мосту в декабре 2019 года, затем эти сроки сдвинулись до лета 2020 года — сейчас будут пропускать только поезда с пассажирами, притом в очень ограниченных количествах.
Это, по мнению известного российского гидрогеолога Юрия Медовара, вызвано тем, что мост ждет разрушение опоры из-за смещения глинистых грунтов. И первые признаки правильности его предупреждений появились, когда обрушился железнодорожный тоннель. Поэтому эксперт призывает не ездить по Крымскому мосту.
В сами же крымчане в сети предполагают, что мост, скорее всего, пока не упадет, но по обслуживанию будет «как золотой мост под Ялтой», который ремонтировали каждый год. А через несколько лет по стоимости мост будет «алмазным».
Как накануне сообщали «ФАКТЫ», оккупанты устроили переполох на Керченском мосту. Там были введены жесткие ограничения для прибывающего транспорта: все автомобили проходили досмотр, а находившиеся в машине люди тем временем должны пройти металлодетектор. Аналогичные ограничения оккупанты ввели и в акватории в районе моста. Керченский пролив был полностью закрыт для прохода судов. Официальная причина — проведение в районе неких «технологических работ». Все эти беспрецедентные меры связывали с готовящимся приездом Владимира Путина. Российского президента ждут на мосту 23 декабря: Путин, как ожидается, проедет в локомотиве по мостовому переходу и заявит о грядущем открытии железнодорожного сообщения.
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