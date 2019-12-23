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На Донбассе застрелился украинский военный
В Донецкой области на блокпосту Святогорск-Букино покончил жизнь самоубийством украинский военнослужащий. Ранее под Харьковом нашли застреленным солдата-срочника.
Как сообщает УНН, 22-летний военнослужащий ВС Украины выстрелил себе в голову из автомата Калашникова. В результате полученного огнестрельного ранения военный умер.
Инцидент произошел 22 декабря.
Проводится расследование. Устанавливаются причины и обстоятельства самоубийства.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП, которое произошло в одной из воинских частей во Львовской области, где солдат-срочник застрелил сослуживца. А на Волыни военнослужащий покончил с собой в съемной квартире.
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