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Происшествия

На Донбассе застрелился украинский военный

11:45 23 декабря 2019 220
автомат
Инф. «ФАКТОВ»

В Донецкой области на блокпосту Святогорск-Букино покончил жизнь самоубийством украинский военнослужащий. Ранее под Харьковом нашли застреленным солдата-срочника.

Как сообщает УНН, 22-летний военнослужащий ВС Украины выстрелил себе в голову из автомата Калашникова. В результате полученного огнестрельного ранения военный умер.

Инцидент произошел 22 декабря.

Проводится расследование. Устанавливаются причины и обстоятельства самоубийства.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП, которое произошло в одной из воинских частей во Львовской области, где солдат-срочник застрелил сослуживца. А на Волыни военнослужащий покончил с собой в съемной квартире.

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