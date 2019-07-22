Под Харьковом нашли застреленным солдата-срочника

Происшествия

В Харьковской области нашли застреленным солдата срочной службы. Основная версия гибели — самоубийство. Об этом рассказал заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 июля, в военной части А1352, что в Балаклее. Около 6 утра 20-летний призывник был в карауле, сообщает Новинарня.

По словам Зубко, стрелялся человек с АК-47. По факту гибели солдата открыто уголовное производство. Статья — «умышленное убийство» с пометкой «самоубийство». Дело расследует полиция под процессуальным руководством военной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

Как писали «ФАКТЫ», Дергачевский районный суд Харьковской области приговорил к 15 годам лишения свободы старшего солдата одной из воинских частей, дислоцирующихся в зоне АТО, за то, что тот расстрелял фельдшера той же части из-за пари.

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