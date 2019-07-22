- 17:42 Под Харьковом нашли застреленным солдата-срочника
- 17:08 Леся Никитюк возвращается в тревел-шоу
- 16:58 "Свобода" набрала даже меньше Шария: журналист указал на поразительный итог выборов
- 16:52 На Донбассе выпускникам колледжа выдали фальшивые дипломы
- 16:47 Бей в свои, чтобы чужие боялись: футболист забил чудо-автогол с центра поля
- 16:28 Киевский фуникулер «ушел в отпуск» на месяц
- 16:27 НБУ снизил курс доллара после выборов: сколько стоит валюта
- 16:20 Подготовка к отопительному сезону: где в Киеве пройдут испытания на теплосетях
- 16:13 В Днепре пассажиры застряли на 20 часов в аэропорту: детали инцидента
- 16:09 Ходил по ресторанам: стало известно о неофициальном визите Лаврова в Крым
- 16:04 Студенты из Харькова создали светящуюся тротуарную плитку
- 15:58 Деве поступит заманчивое деловое предложение, а Водолея ждет судьбоносное знакомство
Под Харьковом нашли застреленным солдата-срочника
В Харьковской области нашли застреленным солдата срочной службы. Основная версия гибели — самоубийство. Об этом рассказал заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко.
Инцидент произошел в воскресенье, 21 июля, в военной части А1352, что в Балаклее. Около 6 утра 20-летний призывник был в карауле, сообщает Новинарня.
По словам Зубко, стрелялся человек с АК-47. По факту гибели солдата открыто уголовное производство. Статья — «умышленное убийство» с пометкой «самоубийство». Дело расследует полиция под процессуальным руководством военной прокуратуры и Государственного бюро расследований.
Как писали «ФАКТЫ», Дергачевский районный суд Харьковской области приговорил к 15 годам лишения свободы старшего солдата одной из воинских частей, дислоцирующихся в зоне АТО, за то, что тот расстрелял фельдшера той же части из-за пари.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.