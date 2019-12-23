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Герус манипулирует общественным мнением, утверждая, что импорт э/э из РФ закрыт, — эксперт

13:16 23 декабря 2019 51
энергосети
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Автор идеи начать импорт электроэнергии из России, народный депутат Андрей Герус манипулирует мнением общественности, утверждая, что принятый парламентом законопроект № 2233 этот импорт запрещает. Об этом в колонке «Пролетарская ненависть» для издания «Левый берег» пишет бывший министр энергетики, а нынче Глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

«Во-первых, импорт из России запрещен только по двусторонним договорам и на «внутрисуточном рынке», однако осталась возможность для импорта в самом большом сегменте рынка — рынке «на сутки вперед», — отмечает эксперт.

В этом сегменте реализуется 35% всей электроэнергии, и именно он устанавливает цену для всех остальных участников рынка. Также российской компании «Интер РАО» открыт и балансирующий рынок. Более того, по словам экс-министра энергетики, законопроект № 2233 предоставляет правительству возможность в любой момент и без какого-либо согласования с парламентом снять даже эти частичные ограничения на российский импорт.

Еще одним подводным камнем законопроекта, о котором умалчивает де-факто основной лоббист российской электроэнергии на украинском рынке Андрей Герус, — это сохранение всех привилегий для поставок электроэнергии из Беларуси.

«Электроэнергия из этой страны является реэкспортом российских энергоресурсов. А с февраля, с открытием Белорусской АЭС, страна, которая может потерять суверенитет, будет заливать дешевой атомной электроэнергией Украину. А прибыль будет направлять россиянам на погашение кредита за строительство станции, который ориентировочно составляет 10 млрд долларов», — отметил Иван Плачков.

Напомним, коммерческий импорт электроэнергии из России впервые за 4 года стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии». Инициатором правки был руководитель Комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус. Член этого же комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента Рады.

Ранее крупнейший производитель электроэнергии в стране компания «Энергоатом» признала, что импортные поставки из России и Беларуси привели к введению балансовых ограничений на выработку атомными электростанциями (АЭС), из-за чего только с начала декабря госкомпания потеряла около 100 млн грн, недовыработав 83 млн кВт/час. Непосредственные затраты на покупку электроэнергии в России и Беларуси всего за пару месяцев достигли 36 млн долларов.

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