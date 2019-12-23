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Футболист «Шахтера» второй раз стал отцом (фото)

13:55 23 декабря 2019 270
Футболист «Шахтера» второй раз стал отцом (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В семье 26-летнего полузащитника «Шахтера» Максима Малышева произошло пополнение. Супруга футболиста Мила родила сына, которого счастливые родители назвали Мироном. Мальчик родился крепким — ростом 56 сантиметров и весом 4,1 кг.

«Очень счастлив! Непередаваемые чувства! Спасибо любимой жене за сыновей!» — поделился своими эмоциями игрок с пресс-службой донецкого клуба.

Максим Малышев с женой Милой

Отметим, что это уже второй ребенок в семье футболиста — у Малышевых уже подрастает сын, родившийся в январе 2018 года и названный в честь своего отца.

Добавим, что последние три сезона полузащитник, имеющий в активе два матча в составе национальной сборной Украины, в основном лечится от травм. В общей сложности во всех турнирах, начиная с лета 2017 года, Малышев провел за «горняков» всего шесть матчей, а последний раз выходил на поле 3 апреля 2019-го в матче чемпионата Украины против «Александрии».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб третий раз стал отцом — у непобедимого бойца UFC родился мальчик.

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