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- 13:55 Футболист «Шахтера» второй раз стал отцом
Футболист «Шахтера» второй раз стал отцом (фото)
В семье 26-летнего полузащитника «Шахтера» Максима Малышева произошло пополнение. Супруга футболиста Мила родила сына, которого счастливые родители назвали Мироном. Мальчик родился крепким — ростом 56 сантиметров и весом 4,1 кг.
«Очень счастлив! Непередаваемые чувства! Спасибо любимой жене за сыновей!» — поделился своими эмоциями игрок с пресс-службой донецкого клуба.
Максим Малышев с женой Милой
Отметим, что это уже второй ребенок в семье футболиста — у Малышевых уже подрастает сын, родившийся в январе 2018 года и названный в честь своего отца.
Добавим, что последние три сезона полузащитник, имеющий в активе два матча в составе национальной сборной Украины, в основном лечится от травм. В общей сложности во всех турнирах, начиная с лета 2017 года, Малышев провел за «горняков» всего шесть матчей, а последний раз выходил на поле 3 апреля 2019-го в матче чемпионата Украины против «Александрии».
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