На волне: Регина Тодоренко занялась серфингом на Бали (фото)

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая вместе с мужем Владом Топаловым и годовалым сыном Майклом впервые вместе снялись для обложки глянца, наслаждается отдыхом на Бали. Она похвасталась спортивной фигурой в купальнике и рассказала, как проводит время на берегу океана.

Тодоренко вернулась к своему давнему хобби и вновь занялась серфингом. За неделю занятий с инструктором она освоила доску и теперь уверенно покоряет волны. Регина призналась, что это стоило немалых усилий, из-за частых падений ее тело покрыто синяками и болят все мышцы. Но результат того стоил.

«Неделя занятий, и ты в отличной форме. Вчера проплыла 5 км, сегодня проплыла 5 км. У меня ноет спина, плечи, рёбра и бёдра в синяках, но мне так нравится, что я готова продолжать. Такая вот странная любовь к боли», — написала Регина и показала яркие фото.

Ранее Тодоренко дала откровенное интервью Ксении Собчак и расплакалась во время беседы из-за Украины.

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