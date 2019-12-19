Годовалый сын Тодоренко и Топалова на обложке глянца умилил сеть (фото)

Шоу-бизнес

Звездные родители Регина Тодоренко и Влад Топалов 5 декабря отметили первый день рождения своего первенца Майкла, устроив для малыша и гостей яркий праздник. К юбилею сына они все вместе впервые позировали для глянцевого журнала, показав публично мальчика.

На фото очаровательный голубоглазый Майкл улыбается на руках у папы. Первый семейный снимок на обложке глянца Влад опубликовал на своей странице в Instagram, в комментарии он не скрывает своего восторга и счастья.

«Наша веселая семейка! Люблю вас, мои медведи!», — написал Топалов под фото и поделился, что все прошло очень быстро и комфортно.

На следующем снимке он показал щекастого Майкла и назвал его булкой, которую хочется «сожрать».

«Эту булку я хочу срочно сожрать!!! Моя сладость и радость!!! Уже мой учитель! Моё сердце и моя жизнь! Абсолютная любоффф!!!», — не сдерживает чувств Топалов.

Семейное фото, особенно малыш, умилили его подписчиков. Они отмечают, что Майкл очень похож на Регину, оставляют комплименты в сети и желают семейству счастья.

Ранее, Регина Тодоренко показала, как кормит сына грудью.

Судя по последним публикациям Тодоренко, она с сыном отправилась отдыхать на Бали и похвасталась стройной фигурой в купальнике.

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