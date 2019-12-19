- 19:04 Церемония открытия в Киеве главной новогодней елки Украины: онлайн-трансляция
- 18:59 На одного заложника стало больше: в Крыму ФСБ арестовала украинца по подозрению в изготовлении взрывчатки
- 18:48 Самый теплый за 139 лет: декабрь установил в Киеве новый температурный рекорд
- 18:41 Бари Алибасов в больничной палате заговорил о похоронах
- 18:32 Матери, заморившей голодом годовалого ребенка, отменили приговор: что произошло
- 18:28 Киев в ожидании зажжения главной новогодней елки Украины: последние приготовления на Софийской площади (фоторепортаж)
- 18:05 В киевской школе прогремел мощный взрыв, сообщается о разрушениях
- 17:47 В центре Москвы развернулись настоящие боевые действия, есть убитые и раненые
- 17:44 Годовалый сын Тодоренко и Топалова на обложке глянца умилил сеть
- 17:36 «Стыдно, что не сделали до сих пор»: в Минобороны объявили о «запуске» электронного военного билета
- 17:26 Участникам скандальной группы "Воровайки" запретили въезд в Украину
- 17:22 Звезда российского шансона показала округлившийся живот
Годовалый сын Тодоренко и Топалова на обложке глянца умилил сеть (фото)
Звездные родители Регина Тодоренко и Влад Топалов 5 декабря отметили первый день рождения своего первенца Майкла, устроив для малыша и гостей яркий праздник. К юбилею сына они все вместе впервые позировали для глянцевого журнала, показав публично мальчика.
На фото очаровательный голубоглазый Майкл улыбается на руках у папы. Первый семейный снимок на обложке глянца Влад опубликовал на своей странице в Instagram, в комментарии он не скрывает своего восторга и счастья.
«Наша веселая семейка! Люблю вас, мои медведи!», — написал Топалов под фото и поделился, что все прошло очень быстро и комфортно.
На следующем снимке он показал щекастого Майкла и назвал его булкой, которую хочется «сожрать».
«Эту булку я хочу срочно сожрать!!! Моя сладость и радость!!! Уже мой учитель! Моё сердце и моя жизнь! Абсолютная любоффф!!!», — не сдерживает чувств Топалов.
Семейное фото, особенно малыш, умилили его подписчиков. Они отмечают, что Майкл очень похож на Регину, оставляют комплименты в сети и желают семейству счастья.
Ранее, Регина Тодоренко показала, как кормит сына грудью.
Судя по последним публикациям Тодоренко, она с сыном отправилась отдыхать на Бали и похвасталась стройной фигурой в купальнике.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.