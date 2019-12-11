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Ксения Собчак довела Регину Тодоренко до слез (видео)
Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая сейчас вместе с годовалым сыном Майклом отдыхает на Бали, дала откровенное интервью Ксении Собчак. Экс-ведущая «Орла и Решки» в шоу «Осторожно! Собчак» раскрыла свои гонорары, рассказала, как зарабатывает в сети и ответила на вопросы об Украине.
Регина заверила, что ей лестно оказаться в списке самых богатых блогеров России. Напомним, журнал «Форбс» поставил ее на второе место с доходом 860 тысяч долларов в год после Ксении Собчак.
Тодоренко говорит, что ее доходы гораздо скромнее. Она поделилась, что выросла в небогатой семье, поэтому в начале карьеры радовалась гонорару 100 долларов за концерт и сейчас не транжирит деньги.
Ее доходы гораздо возросли, когда стала ведущей шоу о путешествиях «Орел и Решка». Регина проработала в проекте пять лет, объездив сотни стран. Она говорит, что несколько раз порывалась уйти из-за усталости. После четырех лет работы объявила о своем намерении продюсерам, но те предложили поднять ей гонорар, и она осталась еще на год.
Но потом наступило профессиональное выгорание, и она ушла, окунулась в личную жизнь и собственные проекты: вышла замуж, родила сына и начала новую жизнь.
Регина не говорит однозначно о возможном возвращении в шоу «Орел и Решка», о чем сообщают СМИ. Ее сдерживает много факторов, в первую очередь — муж и сын.
«Боюсь, что через полгода путешествий он увидит меня и скажет: „кто эта тетя?“. Думаю, как брать его с собой. Но, опять же, есть очень много опасных стран», — сказала Тодоренко.
Во время беседы Собчак поинтересовалась, как Регине удалось сохранить популярность и в Украине и в России.
«Наверное, потому, что я не лезу в политику, очень мало в этом разбираюсь. У меня есть своя гражданская позиция, которую я высказываю на выборах. В Украине», — объяснила Тодоренко.
Собчак напомнила ей, когда в Украине происходили трагические события — аннексия Крыма и пожар в Доме профсоюзов в Одессе, где погибли люди, она публиковала беззаботные посты в сети.
«Я была в очередном путешествии, просто тогда не знала, что происходит в моей стране», — сквозь слезы оправдывалась Тодоренко.
Она призналась, что после 2014 года не раз поддавалась нападкам хейтеров, которые называли ее предательницей. Но Регина предпочитает не отвечать и делает это сознательно.
«Я не хочу поддерживать информационную войну. Я лидер мнений, на мне многое завязано. На мне слишком много ответственности. Иногда боюсь набить очередную татуировку, потому что 13-летняя девочка сделает тоже», — сказала Регина.
Чтобы избегать скандалов, она даже с родителями, которые живут в Одессе, не говорит о политике.
«У них есть своя позиция. Но мы не обсуждаем политику. Эта тему — табу в нашей семье. Когда я приезжаю, мы говорим о путешествиях, семье, мире», — поделилась телеведущая.
Обсуждая далее ситуацию в Украине, Регина не сдержалась и разрыдалась.
«Очень сложно сохранять нейтралитет. Обидно, что именно артисты становятся камнем преткновения в таких случаях. И вся травля падает на плечи обычных певцов, которые зачастую и не разбираются в этом всем. Мой муж не может приехать в Одессу познакомиться с моим дедушкой. Очень трудно жить в таком состоянии много лет», — говорила Регина.
Напомним, Влад Топалов внесен в базу «Миротворца», ему запрещен въезд в Украину.
Тодоренко рассказала, что и свадьбу играли в Италии, а не в Одессе, как она мечтала, чтобы избежать скандала.
«Мне, правда, хочется приехать с мужем и показать ему, где я жила, где выросла. А его не пускают никак. С дедушкой моим он общается по скайпу, потому что сложно 80-летнего дедушку привезти куда-то. Мы даже свадьбу сыграли в другой стране — не в России и не в Украине, чтобы не стать камнем преткновения всей этой политической ситуации», — сказала Тодоренко.
Собчак поинтересовалась, почему Тодоренко не отказалась от российской премии ТЭФИ, которую получала вместе с кремлевской пропагандисткой Скабеевой: «Почему ты не сказала: «не буду получать премию, пока идет война?».
«Разве плохо, что объединились наши семьи: я — из Украины, Влад — из России? Разве плохо, что мы живем вместе? Разве плохо, что я получаю премию в России и в Украине? Это говорит о том, что люди готовы идти на контакт. Если бы мои слова могли как-то изменить положение вещей между двумя странами, я бы с удовольствием выступила. А так, это будет пшик», — уверена Тодоренко.
Она призналась также, что и Владу достается в России за то, что его жена «хохлушка».
«Мой муж россиянин, а я украинка. И на него точно так же может вылиться ушат грязи: „а, у тебя жена хохлушка, понятно…“ Зачем быть такими злыми, я не понимаю. Разве плохо, что мы объединились?», — возмущалась Регина.
Она заверила, что является убежденным пацифистом, и каждый год на день рождения загадывает только одно желание — чтобы был мир в Украине.
Она призналась, что ее сын Майкл имеет два паспорта — украинский и российский.
В финале Регина заверила, что в Крым выступать не поедет. Она также говорит, что сейчас очень избирательно относится к гостям своего шоу, тщательно изучая их историю и политическую позицию.
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