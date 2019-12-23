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- 14:18 По дороге в тундру: в заповеднике Одесской области зимуют около 80 краснокнижных лебедей
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По дороге в тундру: в заповеднике Одесской области зимуют около 80 краснокнижных лебедей
В национальном природном парке «Тузловские лиманы» (Одесская область) на зимовку остановились редкие тундровые лебеди. Ранее стаю лебедей из российской тундры заметили в заповеднике Аскания-Нова.
Как сообщил известный эколог, сотрудник заповедника «Тузловские лиманы» Иван Русев, тундровые лебеди — очень редкий для Украины вид, занесенный в Красную книгу. По его словам, характерный для тундры Евразии малый (тундровый) лебедь гнездится с севера Фенноскандии до дельты Колымы, а также на западных островах Ледовитого океана. В настоящее время около 80 таких птиц зимуют в «Тузловских лиманах», откуда отправятся в тундру в начале марта.
Гнездовой биотоп малого лебедя — заболоченные и травянистые низины тундры, перемещающиеся с многочисленными открытыми, различных размеров озерами, а также речные долины, богатые старицами и протоками.
В Одесской области эти редкие птицы обосновались по соседству с прибывшими также на зимовку лебедями-кликунами и лебедями-шипунами — обычным видом, прописавшимся в «Тузловских лиманах» круглогодично.
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