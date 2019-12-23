23.03 / 23.29 25.46 / 25.86
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Люди и звери

По дороге в тундру: в заповеднике Одесской области зимуют около 80 краснокнижных лебедей

14:18 23 декабря 2019 98
Тундровый лебедь
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В национальном природном парке «Тузловские лиманы» (Одесская область) на зимовку остановились редкие тундровые лебеди. Ранее стаю лебедей из российской тундры заметили в заповеднике Аскания-Нова.

Как сообщил известный эколог, сотрудник заповедника «Тузловские лиманы» Иван Русев, тундровые лебеди — очень редкий для Украины вид, занесенный в Красную книгу. По его словам, характерный для тундры Евразии малый (тундровый) лебедь гнездится с севера Фенноскандии до дельты Колымы, а также на западных островах Ледовитого океана. В настоящее время около 80 таких птиц зимуют в «Тузловских лиманах», откуда отправятся в тундру в начале марта.

Гнездовой биотоп малого лебедя — заболоченные и травянистые низины тундры, перемещающиеся с многочисленными открытыми, различных размеров озерами, а также речные долины, богатые старицами и протоками.

В Одесской области эти редкие птицы обосновались по соседству с прибывшими также на зимовку лебедями-кликунами и лебедями-шипунами — обычным видом, прописавшимся в «Тузловских лиманах» круглогодично.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ООН предупредила о надвигающейся опасности для человечества, связанной с климатическими изменениями на планете.

Недавно в Великобритании на дорогу одновременно упали сотни мертвых птиц. Многие увидели в этом предзнаменование Апокалипсиса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

трудовой стаж

Трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию, будет каждый год увеличиваться (таблица)

снег

Снегопады на подходе: объявлено штормовое предупреждение

задержанный

Под Николаевом ловелас утопил невесту, приехавшую к нему со свадебным платьем и кольцами (фото)

гороскоп

Лев осуществит заветную мечту, а Рыбы рискуют допустить роковую ошибку: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер