Люди и звери

По дороге в тундру: в заповеднике Одесской области зимуют около 80 краснокнижных лебедей

В национальном природном парке «Тузловские лиманы» (Одесская область) на зимовку остановились редкие тундровые лебеди. Ранее стаю лебедей из российской тундры заметили в заповеднике Аскания-Нова.

Как сообщил известный эколог, сотрудник заповедника «Тузловские лиманы» Иван Русев, тундровые лебеди — очень редкий для Украины вид, занесенный в Красную книгу. По его словам, характерный для тундры Евразии малый (тундровый) лебедь гнездится с севера Фенноскандии до дельты Колымы, а также на западных островах Ледовитого океана. В настоящее время около 80 таких птиц зимуют в «Тузловских лиманах», откуда отправятся в тундру в начале марта.

Гнездовой биотоп малого лебедя — заболоченные и травянистые низины тундры, перемещающиеся с многочисленными открытыми, различных размеров озерами, а также речные долины, богатые старицами и протоками.

В Одесской области эти редкие птицы обосновались по соседству с прибывшими также на зимовку лебедями-кликунами и лебедями-шипунами — обычным видом, прописавшимся в «Тузловских лиманах» круглогодично.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ООН предупредила о надвигающейся опасности для человечества, связанной с климатическими изменениями на планете.

Недавно в Великобритании на дорогу одновременно упали сотни мертвых птиц. Многие увидели в этом предзнаменование Апокалипсиса.



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