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Общество и люди

СМИ рассказали об обысках в «5 элементе»: клуб называет их масштабной провокацией по политическим мотивам

14:45 23 декабря 2019 80
клуб 5 элемент
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Пресс-служба клуба «5 элемент» распространила заявление о масштабной провокации в отношении клуба, произошедшей по результатам обыска 20 декабря. По результатам обыска на территории клуба в ГБР заявили об обнаружении предметов, похожих на средства негласного получения информации. После этого, согласно заявлению клуба, в некоторых СМИ развернулась кампания, подкрепленная недостоверной информацией. Об этом сообщили «Українські новини».

«Клуб считает необходимым заявить, что событие является преступной провокацией и частью системной информационной, юридической и финансовой атаки на владельцев клуба, проводимой группой лиц исключительно по политическим мотивам», — говорится в пресс-релизе.

Также в клубе отметили, что обыски в клубе в последнее время проходят регулярно, а масштабы подтасовки фактов и манипуляции в СМИ говорят о том, что к атаке могут быть причастны не только частные лица. «5 элемент» заявил о планах защищать себя всеми возможными правовыми инструментами.

«Мы всегда работали и будем работать в рамках правового поля Украины, на протяжении всех обысков, регулярно проводимых в последние полгода правоохранительными органами на территории клуба, мы предоставляли им полное содействие, но мы призываем представителей силовых ведомств и журналистов не становиться инструментом для нечистых на руку политиков. Главной ценностью клуба „5 элемент“ всегда была несокрушимость приватности и конфиденциальности частной жизни. В течение 14 лет мы ни разу не нарушили это правило. Для нас очень важно доверие наших гостей и репутация одного из лучших клубов Украины. Поэтому мы будем использовать все возможные правовые инструменты, чтобы отстоять ее», — сообщили в клубе.

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