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Уникальная украинская водка завоевывает мировые рынки алкоголя
Уникальный продукт отечественного производителя продолжает завоевывать мировой рынок алкоголя. Так, первая и единственная беспохмельная водка «Мороша Сила Карпат» показала стремительный рост продаж в Израиле, Польше и Казахстане. Как сообщалось ранее, отечественный производитель создал уникальный продукт — водку, которая не вызывает похмелья. По итогам исследований Института потребительских экспертиз именно «Мороша Сила Карпат», с привычным градусом и чистым водочным вкусом, показала рекордно низкое содержание альдегидов и стала первой беспохмельной водкой в мире. Такого беспрецедентного результата удалось достичь благодаря использованию в рецептуре исключительно натуральных компонентов: минеральной воды Карпат и лучших природных фильтров.
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