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Рождество у христиан западного обряда: как провести праздник, чтобы год был благополучным
Во вторник, 24 декабря, у христиан, живущих по григорианскому календарю, Сочельник. Ну, а 25 декабря они встречают Рождество Христово. В этот день Рождение Спасителя отмечают римокатолики, протестанты и многие православные, например, Константинопольская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская (Греческая), Александрийская, Антиохийская, Албанская церкви.
В канун Рождества вечером в католических храмах и домах верующих установлены своеобразные ясли с фигурками Иисуса, Богоматери, Иосифа, ангелов, пришедших на поклонение пастухов и волхвов, а также животных — быка и осла. У всех наряжены елки и готовы традиционные рождественские блюда. На столе, как и в Украине, 12 блюд, являющихся символом 12 апостолов и 12 месяцев прошедшего и будущего годов. Главные блюда в Сочельник — кутья и облатки (испеченные из пресного теста пластинки с вытесненными на них картинками Рождества Христова). Стол должен отличаться изобилием, так как это залог благополучия и достатка в новом году. На праздник собираются все члены семьи, обязательно оставляются место за столом и еда для умерших родственников. После общей молитвы люди обмениваются облатками, желая друг другу счастья в следующем году.
На Западе хозяйки обязательно готовят к Рождеству запеченную индейку или утку, а также несколько десертов: особый пудинг и рулет со сладкой начинкой. Этот рулет, называемый святочным поленом, символизирует настоящее полено, которое во многих католических странах сжигается в каминах 6 января, в праздник Богоявления.
Конечно же, на Рождество принято дарить друг дугу подарки. Их кладут под елку или в развешанные на камине носки — от Санта-Клауса.
На Рождество у католиков проводятся три церковных богослужения — в полночь, на рассвете и днем (т. е. в лоне Отца, во чреве Богоматери и в душах верующих).
Христиане западного обряда тоже колядуют. В сельской местности молодежь с колядками и щедривками ходит со звездой от дома к дому, желая всем благодати Божьей. За это хозяева одаривают колядующих мелкими подарками.
Чего нельзя делать в рождественские дни
Выполнять тяжелую, грязную работу и другие домашние дела
Сердиться, ссориться, использовать бранные слова
Святки длятся до 6 января — дня Богоявления (Эпифании), который еще называется Днем трех королей (в основе праздника сказание о поклонении младенцу Иисусу трех языческих королей, пришедших с дарами в Вифлеем). В этот день принято собираться за семейным ужином после полуночи с «рождественским поленом» в камине (кстати, полено это могут жечь как несколько часов, так и в течение всех святок. Головешки, угли и золу хранят, чтобы использовать потом при лечении болезней, как защиту при грозе и как средство для обеспечения плодородия земли).
Напомним, недавно римокатолики отметили один из главных своих Богородичных праздников — Непорочное зачатие Девы Марии. О том, что это за праздник и каковы его традиции, читайте здесь.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали также, как римокатолики отмечали День всех святых (All Saints' Day) и День поминовения усопших.
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