Волшебный вкус Рождества: легкий рецепт венского штруделя (фото)

Стиль жизни

Венский штрудель знаменит, как сама Вена. Его готовят во всех странах мира. Однако, каков его настоящий вкус, знает далеко не каждый. Приготовление венского штруделя — настоящее искусство. Говорят, что раньше хозяйственность будущей жены определялась тем, насколько тонко она умела раскатать тесто. Впервые рецепт венского штруделя был опубликован в 1696 году в поваренной книге в Вене. И сейчас экземпляр ее хранится в Городской библиотеке столицы Австрии. Рецептом венского яблочного штруделя с «ФАКТАМИ» поделился известный кулинар, шеф-повар столичного отеля «Опера» Гаэтано Сгрои, который угощал своими кулинарными произведениями принца Чарльза, принцессу Диану, футболистов «Милана», семью Сваровски и других известных людей.

— Венский штрудель, конечно же, ассоциируется с Рождеством, — говорит Гаэтано Сгрои. — Накануне зимних праздников Вена преображается. Улицы и площади в праздничном декоре становятся еще красивее и величественнее. Всюду витают ароматы глинтвейна и свежей выпечки. Венский штрудель — одно из любимых лакомств местных жителей австрийской столицы и ее гостей. Насладиться его вкусом можно практически в любом гранд-кафе. Утром за столиками сидят горожане, пьют кофе с венским штруделем и читают свежую прессу. В этих заведениях особая атмосфера. Здесь никуда не торопятся.

Венский штрудель очень вкусный. Когда будете в Вене, непременно попробуйте его. Всегда очень важно знать вкус блюда в оригинале. Ведь зачастую выпечка, которую называют в других странах венским штруделем, лишь отдаленно его напоминает. Для кулинара же знать настоящий вкус блюда просто необходимо.

— Правда, что тесто для штруделя настолько тонкое, что сквозь него можно читать газету?

— Да, это так. Оно действительно тончайшее — словно лист бумаги. А вот начинки в штруделе всегда много, поэтому перед выпечкой его очень осторожно перемещают на противень на полотенце, чтобы тесто не прорвалось. Ведь в противном случае вся работа пойдет насмарку. Традиционной начинкой считается яблочная. Однако начинять штрудель можно и вишней, и грушей, и творогом. Всегда интересно экспериментировать.

— Как же приготовить настоящий венский яблочный штрудель?

— С удовольствием поделюсь рецептом. Приготовить это лакомство несложно. А результат превзойдет ожидания. Венский штрудель нравится и взрослым, и детям.

Яблочный штрудель Из расчета на 8 порций понадобятся такие ингредиенты. Для теста: 250 г муки;

1 щепотка соли;

1 столовая ложка сливочного масла;

2 столовые ложки растительного масла (для смазки);

125 мл теплой воды;

2 желтка;

сахарная пудра (для посыпки). Приготовление теста: Выложите немного муки на рабочую поверхность и замесите ингредиенты в гладкое, эластичное тесто. Сформировать в шарик и положить в суповую миску с растительным маслом. Накрыть крышкой и поместить в холодильник, желательно на ночь. Затем на слегка посыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в квадрат скалкой. Тесто должно быть очень тонким. Для начинки: 1,5 кг яблок;

1 лимон (сок);

60 г изюма (смоченного в роме);

200 г сливочного масла (растопленного);

100 г сахара;

2 столовые ложки ванильного сахара;

100 г панировочных сухарей;

1 щепотка корицы;

сахарная пудра (для посыпки);

1 яйцо (для смазки). Приготовление: Очищенные яблоки нарежьте очень тонкими ломтиками. Полейте лимонным соком. В миске смешайте 2 столовые ложки изюма и 1 столовую ложку ванильного сахара. Смажьте тесто половиной растопленного сливочного масла, а в оставшемся масле обжарьте сухари. Смешайте крошки с ванильным сахаром и корицей и посыпьте тесто. Распределите яблоки равномерно по тесту. Заверните рулетом. Убедитесь, что концы хорошо закрыты. Поместите штрудель на смазанный маслом противень. Смажьте взбитым яйцом или растопленным сливочным маслом и запекайте в предварительно разогретой духовке при 180° в течение 30−40 минут. Затем дайте штруделю остыть и посыпьте сахарной пудрой. Штрудель можно подавать как теплым, так и холодным. Приятного аппетита!

Венский штрудель любят и взрослые, и дети. Фото из альбома Гаэтано Сгрои

— Какие сорта яблок лучше всего использовать для приготовления штруделя?

- Те, что с кислинкой. В этом случае вкус штруделя получается особенным.

— А как подают венский штрудель?

- Как я уже сказал, перед подачей его посыпают сахарной пудрой. А еще традиционно дополняют шариком мороженого.

— Новый год приносит с собой новые тренды во все сферы. И эти тенденции всегда интересно знать. А какие кулинарные тренды будут актуальны в 2020 году?

— Ценятся и все больше будут цениться в дальнейшем натуральные продукты. Они и полезные, и вкусные. А люди стараются заботиться о своем здоровье. Большинство приходит к понимаю, что лучшая еда — та, в создание которой повар вкладывает душу. В цене — ручная работа. Сейчас появилось множество технических приспособлений для быстрого приготовления еды. Конечно, это удобно. Прежде всего тем, что сокращается время. Но наличие инновационных приспособлений на кухне не каждого сделает кулинаром. Настоящему кондитеру, например, всегда доставляет удовольствие повозиться с тестом, поэкспериментировать. Сейчас наблюдается большой интерес к возрождению старинных техник приготовления блюд.

Гаэтано Сгрои: «Сейчас наблюдается большой интерес к возрождению старинных техник приготовления блюд». Фото автора

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Нового 2020 года и Рождества?

— Пусть каждый в новом году будет здоров! Пусть будет благополучие в семьях! Пусть в каждом доме пахнет вкусной выпечкой и все будут счастливы!

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