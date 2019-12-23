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Происшествия

Могли устроить обвал: под Одессой нелегально добывали ракушечник в старых штольнях

17:13 23 декабря 2019 261
штольня
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Раздельнянском районе Одесской области правоохранители пресекли незаконную добычу известняка-ракушечника в промышленных масштабах. Как сообщили «ФАКТАМ» в региональной прокуратуре, злоумышленники использовали специальные камнерезные машины «КМАЗ-188». С их помощью добывали ракушечник в незаконных штольнях, длина которых достигает более 200 метров. В одной из них правоохранители обнаружили рабочих, технику, а также более 20 тыс. единиц готовых блоков.

По данным областного УСБУ, разработки систематически проводились в законсервированных штольнях. Продукцию злоумышленники реализовывали частным строительным компаниям, а вырученные деньги выводили в «тень».

По заключению экспертов, нелегальная добыча могла привести к обвалам и подвижке грунта в населенных пунктах, расположенных неподалеку. Предварительный ущерб — более миллиона в национальной валюте.

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Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по статье «Злоупотребление властью или служебным положением» УК Украины. Устанавливается причастность к «крышеванию» нелегального бизнеса представителей правоохранительных и контролирующих органов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Ровенской области пресекли незаконную добычу янтаря. Причем преступная группировка действовала с размахом. Следователи обнаружили у нее янтарь на сумму около 5,8 млн грн.

«ФАКТЫ» рассказывали также о том, что катастрофические последствия варварской добычи песка в Днепре в районе Киева увидели из космоса. По словам специалистов, днепровские острова существенно уменьшаются в размерах.

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