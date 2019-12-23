Деньги

Правительство борется с коррупцией, применяя электронные сервисы для людей, исключающие или снижающие общение с чиновниками. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своем официальном телеграмм-канале.

Он подчеркнул, что среди автоматизированных услуг Е-кабинета — начало подготовительных работ, начало строительства, а также ввод объекта в эксплуатацию.

«Отныне украинцы имеют доступный и удобный электронный сервис, который делает невозможными взятки и договорняки в оформлении документов на малое строительство. При этом теневой рынок посреднических услуг в этой области составлял примерно 100 миллионов гривен в год, а почти 50% всех заявок получали отказ в течение прошлого года», — отметил Алексей Гончарук.

По его словам, через Е-кабинет уже строятся 145 объектов, а 37 — введены в эксплуатацию.

«Сейчас Е-кабинет предоставляет услуги по объектам класса последствий СС1. Это 80% всех заявок в ГАСИ», — подчеркнул премьер.

Алексей Гончарук доложил, что в ближайшие месяцы сервис будет расширяться, что позволит полностью ликвидировать коррупцию в сфере строительства.

Напомним, что Е-услуги предоставляются через интернет, поэтому доступны из дома или офиса 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Таким образом, они являются более удобными и быстрыми, чем личные визиты, и минимизируют риски коррупции в отношениях с официальными органами.

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