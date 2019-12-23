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Пожарная сигнализация не сработала: стали известны подробности ночного пожара в общежитии НАУ
В ночь на 23 декабря в Киеве произошел крупный пожар — на улице Неженской загорелось общежитие № 8 Национального Авиационного Университета, все девятиэтажное здание было заполнено дымом.
«Информатор» пообщался с жильцами киевского общежития. «Пожарной сигнализации не было, люди из верхних этажей самостоятельно эвакуировались», — поделился один из них.
«Сирены не было, даже не слышали криков, что горим, сами начали стучать по всем комнатам и выбегать на улицу», — сказал студентка, проживающая в общежития. По ее словам, эвакуационные выходы были закрыты, пожарные выломали их, когда большинство студентов уже было на улице, одну студентку госпитализировали с отравлением угарным газом.
Официальной версии о причине возгорания пока нет. Но студенты НАУ предполагают, что пожар произошел из-за непотушенной сигареты или из-за замыкания старой проводки.
Ранее сообщалось, что масштабный пожар привел к трагедии в Старобельске.
Фото: Информатор
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