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Происшествия

Пожарная сигнализация не сработала: стали известны подробности ночного пожара в общежитии НАУ

18:32 23 декабря 2019 340
После пожара
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на 23 декабря в Киеве произошел крупный пожар — на улице Неженской загорелось общежитие № 8 Национального Авиационного Университета, все девятиэтажное здание было заполнено дымом.

«Информатор» пообщался с жильцами киевского общежития. «Пожарной сигнализации не было, люди из верхних этажей самостоятельно эвакуировались», — поделился один из них.

«Сирены не было, даже не слышали криков, что горим, сами начали стучать по всем комнатам и выбегать на улицу», — сказал студентка, проживающая в общежития. По ее словам, эвакуационные выходы были закрыты, пожарные выломали их, когда большинство студентов уже было на улице, одну студентку госпитализировали с отравлением угарным газом.

Официальной версии о причине возгорания пока нет. Но студенты НАУ предполагают, что пожар произошел из-за непотушенной сигареты или из-за замыкания старой проводки.

Ранее сообщалось, что масштабный пожар привел к трагедии в Старобельске.

Фото: Информатор

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