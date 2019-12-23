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В Киеве ночью горело студенческое общежитие: эвакуировали 300 человек
Наряду с пожаром в психо-неврологическом диспансере в Луганской области, возгорание в ночь на 23 декабря зафиксировано и в столице: по адресу улица Неженская, 29б произошел пожар.
Горело общежитие № 8 Национального Авиационного Университета, пишет «Информатор».
Сообщается, что вызов на линию «101» поступил около 00:35.
В момент прибытия спасателей девятиэтажное здание было заполнено дымом. Часть спасателей отправилась на разведку и поиск очага возгорания, а часть приступила к эвакуации студентов. Из-за серьезного задымления спасатели запросили подмогу.
В ходе обследования здания выяснилось, что возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже, а дым распространился до девятого этажа.
К счастью, никто не пострадал. Из здания эвакуировали более 300 студентов.
После ликвидации в помещение студентов не впустили. Чтобы они не мерзли, они направились в ближайшие корпуса общежитий, чтобы переждать, пока ребят пустят обратно. На месте работали 14 единиц техники и около 35 человек личного состава. Детали случившегося выясняются.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 20 декабря в Киеве возник пожар в многоэтажном доме на Подоле, по переулку Апрельский, 6, на Мостицком массиве. Прибыв на место возгорания, спасатели установили, что источник пожара находился на 9-м этаже 16-этажного здания.
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