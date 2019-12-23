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Страшный пожар в Луганской области: в психо-неврологическом диспансере погибли 4 человека
В городе Старобельске, где в ноябре из-под носа у конвоиров сбежал арестант, произошло новое ЧП: поздно вечером в воскресенье, 22 декабря, загорелся Луганский областной психо-неврологический диспансер.
Об этом сообщил в своем Facebook губернатор Сергей Гайдай.
«В дежурную часть Старобельского ОП по спецлинии 102 поступило сообщение диспетчера ДПРЧ-6 м. Старобельск о том, что по адресу: Старобельский район, с. Бутковка, ул. Заводская, 2А, произошло возгорание здания корпуса № 1 Луганского областного психо-неврологического диспансера, где на лечении находилось 113 пациентов», — пишет глава областной госадаминистрации.
По его информации, из здания был эвакуирован 101 пациент. В настоящее время известно о гибели четырех пациентов.
Место нахождения еще восьми пациентов устанавливается.
Также глава области сообщает, что на месте происшествия работают все службы, создан на месте происшествия создан штаб по чрезвычайной ситуации, эвакуированных больных направляют в другие медицинские учреждения области.
Кроме того, для перевозки пострадавших на место направлены школьные автобусы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России в ночь на 22 декабря в Уфе на заводе «Нефтехим» вспыхнул пожар, который охватил трехэтажное кирпичное здание на площади 1600 кв м. По предварительной информации, происходило горение легковоспламеняющейся жидкости.
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