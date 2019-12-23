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Украина

Зеленский узаконил статус УБД для добровольцев

19:21 23 декабря 2019 66
добровольцы
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский подписал закон, дающий воинам-добровольцам возможность получить официальный статус участника боевых действий и прилагающиеся к статусу льготы и социальные гарантии.

Закон был принят Радой 4 декабря. Согласно документу, участниками боевых действий признаются в том числе и участники добровольческих формирований, созданных для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Для того чтобы претендовать на статус УБД, необходимо будет подтвердить как минимум 30-дневное пребывание в составе такого подразделения. Также нужны будут показания трех свидетелей, а для подтверждения ранения (контузии) — двух свидетелей и медицинская документация.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, до сих пор в Украине существовало неравенство между воинами-добровольцами и участниками АТО, воевавшими в составе ВСУ, Нацгвардии и других официальных формирований. Доходило до реальных казусов. Так, в Киеве на центральном железнодорожном вокзале доброволец и военный медик ДУК «Правый сектор» не смогла воспользоваться залом ожидания для военных. Алине Михайловой отказали в праве зайти в зал, ссылаясь, что она не военнослужащая.

Фото partyrightsector/Fаcebook

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