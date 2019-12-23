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Водитель заснул за рулем: в сети появилось видео смертельного ДТП с неуправляемым грузовиком в Киеве
В Киеве стали известны новые подробности крупной аварии на улице Полярной на Оболони, где грузовик потерял управление и сметал на своем пути автомобили, электропору, ограждение АЗС. Грузовой Renault остановился, лишь когда сам получил повреждения.
По информации ТСН, водитель грузовика следовал из города Сумы и, по всей видимости, после долгого переезда заснул за рулем. В результате ДТП мужчина погиб.
Что касается других пострадавших, то очень сильно досталось легковому Mitsubishi, ехавшему по главной дороге. На легковушку пришелся основной удар грузовика. После этого потерявший управление Renault налетел на автомобиль Hyundai, как раз приехавший заправиться на АЗС. Водитель родился в рубашке, поскольку за секунду до удара успел выйти из машины.
Все транспортные средства получили серьезные механические повреждения.
Напомним, водителей просят в ближайшие дни быть крайне осторожными на дорогах, поскольку мокрая трасса, гололедица в отдельных районах и утренние туманы существенно повышают опасность аварий.
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