Украина

В Киеве в новогоднюю ночь наземный транспорт будет работать дольше метро: номера маршрутов

31 декабря столичный фуникулер будет перевозить пассажиров всю новогоднюю ночь. Кроме того, на три часа продлят работу метрополитена, а также наземного транспорта, который подвозит пассажиров к станциям метро. Впрочем, некоторые троллейбусы, автобусы и трамваи будут курсировать по своим маршрутам еще дольше, чем метро. Напомним, детская железная дорога в Киеве, которую обычно закрывают на зиму, продолжит свою работу в праздничные дни.

Троллейбусы

№ 3 — ст. метро «Дворец спорта"-Железнодорожный массив — до 4:05;

№ 5 — ст. метро «Площадь Льва Толстого» — улица Белицкая — до 3:55;

№ 8 — ст. метро «Площадь Льва Толстого» — улица Смилянская — до 4:30;

№ 12 — Ж/д вокзал «Центральный» — ст. метро «Васильковская» — 3:35;

№ 14 — Центральный ж/д вокзал — Ботсад — до 4:25;

№ 16 — Майдан Незалежности — улица Щусева — до 3:00;

№ 24 — улица Северная — проспект Свободы — до 3:00;

№ 37 — ст. метро «Лесная» — улица Милославская — до 3:00;

№ 38 — Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне — ст. метро «Выдубичи» — до 3:00;

№ 41 — ст. метро «Святошин» — улица Тулузы — до 4:00;

№ 18 — Майдан Незалежности — улица Сошенко — 4:15;

№ 26 — ст. метро «Нивки» — проспект Свободы — до 4:50;

№ 30 — Кадетский Гай — улица Милославская, до 3:00;

№ 50 — ст. метро «Лыбедская» — улица Милославская — до 3:00;

№ 32 — улица Северная — улица Сошенко — до 3:55.

Автобусы

№ 17 — ст. метро «Харьковская» — улица Драгоманова — до 3:25;

№ 20 — ст. метро «Площадь Льва Толстого» — жилмассив Корчеватое — до 3:40;

№ 21 — ст. метро «Почайна» — улица Милославская — до 4:15;

№ 23 — улица Симиренко — улица Салютная — 3:30;

№ 33 — ст. метро «Лесная» — Лесной массив — до 4:10;

№ 33Т — ст. метро «Черниговская» — ДВРЗ — до 3:55;

№ 37 — ст. метро «Святошин» — жилмассив «Западный», — 3:00;

№ 45 — ст. метро «Дарница» — проспект Григоренко — 3:00;

№ 51 — ст. метро «Лыбедская» — ст. метро «Червоный хутор» — 3:00;

№ 104 — Харьковское шоссе — Бортничи — до 4:00;

№ 46 — ст. метро «Левобережная» — улица Микитенко — до 4:00;

№ 48 — ст. метро «Левобережная» — отель «Славутич» — до 4:00;

№ 114 — ж/д вокзал «Центральный» — улица Милославская — до 3:55;

№ 53 — ст. метро «Контрактовая площадь» — Рыбальский полуостров — до 3:50;

№ 55 — ст. метро «Дворец спорта» — Дарницкая площадь — до 4:20;

№ 69 — ст. метро «Дворец спорта» — улица Литвиненко-Вольгемут — до 3:35;

№ 72 — ст. метро «Контрактовая площадь» — проспект Свободы — до 4:10;

№ 99 — ст. метро «Минская» — Минский массив — до 4:00;

№ 101 — ст. метро «Почайна» — улица Милославская — до 3:50;

№ 102 — кинотеатр «Братислава» — массив Виноградарь — 3:57.

Трамваи

№ 1 — станция «Старовокзальная» — Михайловская Борщаговка — до 4:45;

№ 3 — станция «Старовокзальная» — Михайловская Борщаговка — до 4:05;

№ 8 — ст. метро «Позняки» — станция метро «Лесная» — до 4:30;

№ 12 — ст. метро «Контрактовая площадь» — Пуща Водица — до 3:45;

№ 14 — ст. метро «Контрактовая площадь» — проспект Отрадный — до 3:30;

№ 28 — ст. метро «Лесная» — улица Милославская — до 3:50.

На период проведения массовых мероприятий на Софийской площади 31 декабря с 19:30 до 2:00 1 января, 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 изменятся маршруты движения троллейбусов:

№ 6 поедет от Минского массива до ст. метро «Лукьяновская»;

№ 16 — от улицы Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

№ 18 — от улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Ночные троллейбусы №№ 93Н, 94Н каждую ночь 24—27 декабря будут менять маршруты из-за продолжающегося на бульваре Т. Шевченко ремонта контактной сети. С 00:20 до 05:20 транспорт проследует до Южного ж/д вокзала:

№ 93Н — от «улицы Чернобыльской;

№ 94Н — от «Проспекта Леся Курбаса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что до конца года из-за ремонта закрыли улицу Покровскую в центре города (ведутся работы от Андреевского спуска до переулка Зелинского, объезд осуществляется по улице Сагайдачного), реконструируется пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко (Соломенский район). В Киеве до 27 декабря ремонтируют улицу Богдана Хмельницкого.

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