Украина

От Зеленского требуют не выдавать России экс-"беркутовцев", проходящих по делу о расстрелах на Майдане

Семьи Героев Небесной Сотни просят не отдавать по обмену России бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года. Свое обращение семьи погибших «майдановцев» направили президенту Владимиру Зеленскому.

Авторы письма признают, что пока точно не знают, кто войдет в списки на обмен с Россией. «Но поступает информация, что… планируют освободить и обменять подсудимых по делу, где мы все являемся пострадавшими: Сергея Тамтуру, Сергея Зинченко, Павел Аброськина, Олега Янишевского и Александра Маринченко», — говорится в обращении.

Слухи появились не на ровном месте. Так, стало известно, что суд Киева отпустил из-под стражи экс-беркутовца Маринченко. Кроме того, под домашний арест выпустили Сергея Тамтуру. Что касается остальных обвиняемых, то по состоянию на 23 декабря прокуроры не видят оснований отпускать бывших «беркутовцев» из СИЗО.

Семьи Героев Небесной Сотни напоминают: все обвиняемые — граждане Украины, потому нет логики вносить их в списки на обмен. Кроме того, инкриминируемые бывшим «беркутовцам» преступления не связаны с событиями на Востоке Украины.

«После такого освобождения будет невозможно завершить главный судебный процесс по делам Майдана, который сейчас идет в Святошинском суде Киева и в перспективе закончится в следующем году… Без преувеличения, готовится уничтожение главного уголовного дела в Украине… И РФ требует этого уничтожения, и целью является вовсе не разрешение конфликта на Донбассе», — отмечается в письме.

Напомним, в ноябре 2019 года было заявлено, что расследование дел о расстрелах на Майдане может быть приостановлено.

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