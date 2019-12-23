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Университет Праги оскандалился картой с "российским" Крымом
Представители Университета Праги разместили в соцсетях карту, где Крым обозначен как часть России. Карта была опубликована на странице в Facebook, относящейся к проектам факультета социальных наук университета.
Напомним, случаи, подобные чешскому, обычно отслеживаются посольствами Украины и жестко пресекаются. В большинстве случаев авторы публикаций признают, что с картой действительно допустили ошибку и соглашаются заменить иллюстративный материал.
В то же время участились случаи, когда украинские компании берут из фотостоков неправильные карты, и так на готовой продукции оказывается «обескрымленное» изображение украинской территории.
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