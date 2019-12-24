Футболисты «Барселоны» получили на Рождество именные айфоны (видео)

Спорт

Футболисты «Барселоны» получили сюрприз от президента клуба Жозепа Бартомеу, который устроил рождественский подарок для игроков команды.

Как сообщает AS, босс каталонского гранда подарил каждому из футболистов персонализированный IPhone 11 Pro Max. На каждом из смартфонов указано имя футболиста, его игровой номер и клубная эмблема.

Издание отмечает, что IPhone 11 Pro Max — один из самых дорогих девайсов на рынке мобильных устройств на сегодняшний день. Его стоимость составляет около 1700 евро.

Кроме того, после победы над «Алавесом» (4:1) в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании Бартомеу вручил всему тренерскому и административному штабу команды по последней версии IPad Pro, который оценивается в 600 евро.

Отметим, что «Барселона» за тур до зимней паузы завершила «эль классико» с «Реалом» вничью (0:0), но возглавляет таблицу Ла Лиги, опережая оступившуюся в прошлые выходные команду Зинедина Зидана (0:0 в домашнем матче с «Атлетиком») на два очка.

Видеообзор матча «Барселона» — «Алавес» — 4:1

Кстати, в рейтинге Sportingintelligence, опубликовавшем рейтинг спортивных команд по уровню зарплат игроков, «Барселона» занимает первое место. Средняя годовая зарплата Месси и компании составляет 12 миллионов 284 тысячи 555 долларов. На второй и третьей позициях также футбольные клубы — «Реал» (11 154 692) и «Ювентус» (10 106 647).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» стала самым популярным клубом в Twitter и Instagram.

Фото Getty Images

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