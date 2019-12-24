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Происшествия

В Киеве нетрезвая леди отправила в больницу шестерых пассажиров маршрутки

3:56 24 декабря 2019 63
ДТП на Окипной
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В ночь на вторник, 24 декабря, на Левом берегу, на улице Сверстюка (бывшая Марины Расковой) в столице случилось дорожное ЧП. Ранее сообщалось о другом ДТП в Киеве — на Оболони у торгового центра «Леруа Мерлен».

Как рассказал нашему корреспонденту один из участников этой «нетрезвой эпопеи», все началось с того, что женщина на Mitsubishi на прилегающей к Сверстюка улице слегка зацепила стоящую Toyota.

Водитель вышел и предложил вызвать полицию.

Но у дамы были очень ярко выраженные признаки алкогольного опьянения, и она не вняла просьбе коллеги.

Женщина выехала на бордюр, затем на проезжую часть, и там зацепила едущий навстречу Renault.

Но она упорно продолжила свой путь и через десяток метров вылетела на улицу с оживленным движением.

Там и произошло лобовое столкновение с Isuzu, пострадали люди.

Убежать уже не получилось. Вскоре прибывшие патрульные определили, что у водительницы свыше двух промилле алкоголя.

С учетом последствий и выпитой дозы у нарушительницы ожидается тяжелое похмелье.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Харьковом произошла жуткая авария с участием полиции.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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