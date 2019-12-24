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Падение самолета в тайге: в России разбился сверхзвуковой истребитель военных Путина
Несмотря на применяющиеся современные технологии, падения новейших военных самолетов стали происходить довольно часто.
Так, в ночь на вторник в тайге упал истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае России.
Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в администрации Комсомольска-на-Амуре.
«Истребитель упал при испытаниях в тайге, далеко от Комсомольска-на-Амуре. Летчик успел катапультироваться», — сказал представитель администрации.
По его словам, пилота нашли, его вертолетом Ми-8 везут на комсомольский авиазавод.
Собеседник агентства уточнил, что речь идет о модели Т-50 (официальное наименование Су-57) Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, который проводил заводские испытания. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа, на вооружении частей округа нет самолетов Су-57.
Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология «стелс»), а также новейший комплекс бортового оборудования.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!