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Военный самолет упал на жилые дома: под завалами находятся люди (видео)
Ночью 30 июля в Пакистане произошла крупная авиакатастрофа. Во время тренировочного полета на жилые дома упал военный самолет. На данный момент власти подтвердили гибель 18 человек — пять членов экипажа и 13 гражданских лиц на земле. Еще 16 раненых доставлены в больницу. Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.
Трагедия произошла в городе Равалпинди. Модель самолета пока официально не сообщается. По предварительной информации, потерпевший крушение самолет — Beechcraft King Air 350.
Также неизвестна причина падения, которое привело к обрушению трех жилых домов. Затем начался пожар, который охватил еще пять домов.
На месте катастрофы ведутся поисково-спасательные работы. Есть основания полагать, что под обломками могут находится люди.
Последняя авиакатастрофа в Пакистане произошла в 2016 году. Тогда самолет компании Pakistan International Airlines загорелся в воздухе из-за отказа одного из двигателей. Погибли более 40 человек.
Крупнейшей авиакатастрофой в истории страны является трагедия, произошедшая в 2010 году недалеко от Исламабада. Пассажирский самолет Airbus 321, принадлежавший частной авиакомпании Airblue, врезался в гору во время посадки. Погибли 152 человека.
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