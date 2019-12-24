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Разруха и серая зона: в сети показали реалии «русского мира» в Донецке
В сети показали, как сейчас выглядит знаменитый торговый центр «Metro» в оккупированном Донецке. Гипермаркет был разграблен еще весной 2014 года, затем были разрушены стены здания, а сейчас от сооружения остались лишь бетонные элементы стен и крыши.
По видео, снятом в окрестностях бывшего торгового центра, понятно, что уничтожили «Metro» не так боевые действия, как охотники за металлом. Все металлические элементы, которые можно было унести, бесследно пропали. Не избежали этой судьбы даже крышки канализационных люков.
«Что становится с территорией, когда туда приходит русский мир? Там вас ждет разруха, гнетущая мгла и серая зона», — прокомментировали видео в соцсетях.
Жил такой себе Донецк «угнетенный» Украиной, с новостройками, работой, новым аэропортом, с Лигой чемпионов на новом стадионе. А потом вдруг — бац! И его «асвабадили»!— Zello-XOXMA (@ZelloXoxma) December 22, 2019
Что становится с территорией, когда туда приходит русский мир? Там вас ждет разруха, гнетущая мгла и серая зона. pic.twitter.com/h7xipuaj33
Окрестности Донецка теперь очень напоминают другие оккупированные Россией территории. И это закономерно.
Напомним, еще летом 2018 года стало понятно, что здание Metro после разграбления и разрушения больше не функционально. Было объявлено об окончательном закрытии объекта.
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