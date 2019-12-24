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Украина

Разруха и серая зона: в сети показали реалии «русского мира» в Донецке

9:12 24 декабря 2019 130
здание
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали, как сейчас выглядит знаменитый торговый центр «Metro» в оккупированном Донецке. Гипермаркет был разграблен еще весной 2014 года, затем были разрушены стены здания, а сейчас от сооружения остались лишь бетонные элементы стен и крыши.

По видео, снятом в окрестностях бывшего торгового центра, понятно, что уничтожили «Metro» не так боевые действия, как охотники за металлом. Все металлические элементы, которые можно было унести, бесследно пропали. Не избежали этой судьбы даже крышки канализационных люков.

«Что становится с территорией, когда туда приходит русский мир? Там вас ждет разруха, гнетущая мгла и серая зона», — прокомментировали видео в соцсетях.

Окрестности Донецка теперь очень напоминают другие оккупированные Россией территории. И это закономерно.

Напомним, еще летом 2018 года стало понятно, что здание Metro после разграбления и разрушения больше не функционально. Было объявлено об окончательном закрытии объекта.

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