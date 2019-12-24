Украина

Несмотря на обещания чиновников отказаться от импорта из страны-агрессора, поставки электроэнергии из РФ продолжились и в декабре

Импорт электроэнергии из России и Беларуси, который стал возможен благодаря «поправке Геруса», ставит под угрозу энергетическую безопасность Украины, пишет издание «РБК-Украина» в статье «Лишнее напряжение: чем Украине угрожает импорт электроэнергии из России».

«Несмотря на обещания чиновников отказаться от импорта из страны-агрессора, поставки электроэнергии из РФ продолжились в декабре, что ставит под угрозу энергобезопасность Украины», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что с октября 2019 года Украина впервые за четыре года возобновила коммерческие поставки электроэнергии из России, а уже в ноябре, по данным компании «Укрэнерго», общий объем импорта превысил экспорт, чего ранее не случалось.

Рост импорта из России и Беларуси привел к введению балансовых ограничений на выработку электроэнергии украинской генерации, в том числе атомных электростанций. Кроме того, демпинговые поставки электроэнергии из РФ и Беларуси бьют по украинским производителям, вынуждая их работать в убыток.

«Из-за большого профицита и доступности сверхдешевой электроэнергии из России и Беларуси цена на крупнейшем биржевом сегменте рынка — рынок „на сутки вперед“ — упала ниже 74 коп. за кВт-час, что является критически ниже себестоимости даже для атомной энергетики», — отмечает автор статьи.

Ограничение мощностей украинской тепловой генерации также оказало прямое влияние на работу угледобывающих предприятий, которые показали 10-процентное снижение добычи, по данным Госстата.

В статье говорится, что о рисках для энергосистемы Украины, которые несет поток сверхдешевой электроэнергии из России и Беларуси, предупредил глава секретарита Энергосообщества Янез Копач во время своего визита в Киев.

«Как суверенная страна вы должны сбалансировать, как много импорта этой „сладкой“ электроэнергии и как много здесь соседа, который может использовать ее как оружие, создав вам проблемы. Вы должны быть аккуратны, с какими-то объективными мерилами. Можно получить дешевый продукт и обанкротившуюся генерацию внутри страны. Нужно подходить взвешенно», — цитирует «РБК-Украина» слова Янеза Копача.

Напомним, коммерческий импорт электроэнергии из России впервые с 2015 г. стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии». Инициатором правки был член фракции «Слуга народа», руководитель Комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус. Член этого же комитета комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента Рады.

4 декабря был принят законопроект № 2233, которым импорт электроэнергии из РФ запрещается только для сегментов рынка «по двусторонним договорам» и «внутрисуточный рынок», в то время как поставки на рынок «на сутки вперед» оставили для России открытыми. Сегмент рынка «на сутки вперед» является ценообразующим. Кроме того, законопроектом № 2233 предоставляется право Кабмину в любой момент восстановить импорт электроэнергии из России по «по двусторонним договорам» и на «внутрисуточный рынок».

Ранее крупнейший производитель электроэнергии в стране — компания «Энергоатом» признала, что импортные поставки из России и Беларуси привели к введению балансовых ограничений на выработку атомными электростанциями (АЭС), из-за чего только с начала декабря госкомпания потеряла около 100 млн грн, недовыработав 83 млн кВт-час.

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