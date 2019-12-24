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Дочь Кузьмы показала новые свадебные фото
Единственная дочь погибшего пять лет назад в ДТП музыканта Андрея Кузьменко Мария-Барбара вышла замуж и поделилась новыми фото в сети. 22-летняя невеста оказалась немногословной. Она показала нежный декор в ресторане и несколько снимков с мужем.
«Это было невероятно красиво», — написала Барбара под фото из ресторана.
Также она показала фото с мужем. Избранником Баси, как ее называл отец, стал однокурсник Виктор Тур. Они вместе учатся в Национальном медицинском университете имени Богомольца.
Среди гостей был и друг Кузьмы DZIDZIO.
Ранее «ФАКТЫ» писали о пышной свадьбе Кати Гуменюк, известной, как певицы Ассоль.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!