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Дочь Кузьмы показала новые свадебные фото

10:09 24 декабря 2019 398
Дочь Кузьмы Мария-Барбара с мужем
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Единственная дочь погибшего пять лет назад в ДТП музыканта Андрея Кузьменко Мария-Барбара вышла замуж и поделилась новыми фото в сети. 22-летняя невеста оказалась немногословной. Она показала нежный декор в ресторане и несколько снимков с мужем.

«Это было невероятно красиво», — написала Барбара под фото из ресторана.

Также она показала фото с мужем. Избранником Баси, как ее называл отец, стал однокурсник Виктор Тур. Они вместе учатся в Национальном медицинском университете имени Богомольца.

Среди гостей был и друг Кузьмы DZIDZIO.

Ранее «ФАКТЫ» писали о пышной свадьбе Кати Гуменюк, известной, как певицы Ассоль.

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