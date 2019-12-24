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Готовил теракт в Харькове: главаря боевиков «ЛНР» приговорили к длительному сроку (фото)
В Сватово Луганской области вынесли приговор бывшему боевику «ЛНР» по кличке Мордвин. Главаря диверсионной группы приговорили к девяти годам лишения свободы.
«Мордвин» был задержан в Харькове в июле 2017 года. Тогда СБУ получила сведения, что в городе готовится теракт. По заданию российских спецслужб должны были пострадать видные украинские государственные деятели, общественные активисты, мирное население.
На дому у «Мордвина» были найдены 600 граммов гексогена, 5 электродетонаторов, пистолет «Вальтер» с глушителем, более 100 патронов и квадрокоптер.
Было установлено, что готовиться к теракту бывший боевик начал сразу после приезда в Харьков в 2016 году. Предполагалось выбрать оживленное место в городе и взорвать там автомобиль с газовыми баллонами. Был и запасной план: сбросить с дрона взрывное устройство, когда в городе соберутся высшие государственные деятели.
Выяснилось, что «Мордвина» завербовали представители российского генштаба и второго армейского корпуса так называемой «народной милиции». До вербовки гражданин был активным участником террористической группировки «ЛНР», совершал нападения на позиции украинских военных в Дебальцево.
Напомним, ранее СБУ вычислила и задержала диверсанта, хотевшего устроить взрыв на водоканале в Харькове. Диверсант выполнял задание спецслужб России.
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