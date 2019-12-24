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Дело Пимаховой: экс-чиновницу миграционной службы отправили под арест
Бывшую чиновницу Госмиграции Дину Пимахову, два года назад оказавшуюся в центре противостояния силовиков СБУ, ГПУ и НАБУ, взяли под арест. С подачи Специализированной антикоррупционной прокуратуры Высший антикоррупционный суд назначил Пимаховой ночной домашний арест до 21 февраля 2020 года, заставил надеть электронный браслет и сдать загранпапорт.
Бывшую первую заместительницу главы Госмиграции подозревают по статье 368 УК Украины (часть 4) — вымогательство неправомерной выгоды. О подозрении было объявлено 19 декабря 2019 года.
Напомним, скандал с Пимаховой разгорелся осенью 2017 года. Госмиграции в ноябре 2017 года объявило, что при попытке дать взятку Пимаховой был задержан агент Национального антикоррупционного бюро. В НАБУ, в свою очередь, заявили, что собирались разоблачить взяточников в Госмиграции, а СБУ с Генпрокуратурой сорвали им спецоперацию.
После скандала Пимахова сначала ушла в отпуск, а потом весной 2018 года объявила, что по собственному желанию покидает должность.
Фото Дина Пимахова/Faceboook
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!