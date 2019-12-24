Дело Пимаховой: экс-чиновницу миграционной службы отправили под арест

Происшествия

Бывшую чиновницу Госмиграции Дину Пимахову, два года назад оказавшуюся в центре противостояния силовиков СБУ, ГПУ и НАБУ, взяли под арест. С подачи Специализированной антикоррупционной прокуратуры Высший антикоррупционный суд назначил Пимаховой ночной домашний арест до 21 февраля 2020 года, заставил надеть электронный браслет и сдать загранпапорт.

Бывшую первую заместительницу главы Госмиграции подозревают по статье 368 УК Украины (часть 4) — вымогательство неправомерной выгоды. О подозрении было объявлено 19 декабря 2019 года.

Напомним, скандал с Пимаховой разгорелся осенью 2017 года. Госмиграции в ноябре 2017 года объявило, что при попытке дать взятку Пимаховой был задержан агент Национального антикоррупционного бюро. В НАБУ, в свою очередь, заявили, что собирались разоблачить взяточников в Госмиграции, а СБУ с Генпрокуратурой сорвали им спецоперацию.

После скандала Пимахова сначала ушла в отпуск, а потом весной 2018 года объявила, что по собственному желанию покидает должность.

Фото Дина Пимахова/Faceboook

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