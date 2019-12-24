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Шоу-бизнес

Моя Вива: Наталья Холоденко впервые показала дочь (фото)

11:12 24 декабря 2019 516
Наталья Холоденко
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известный психолог и телеведущая Наталья Холоденко, которая в начале марта во второй раз стала мамой, впервые показала дочь Вивьен. Счастливая мама почти год скрывала лицо малышки, исключение сделала для глянцевого журнала о звездах. Наталья вместе с дочкой украсила обложку.

Холоденко говорит, что рождение дочери изменило ее.

«Я стала глубже, решительнее, резче. Какие-то вещи воспринимаю болезненно, чего не было прежде. А еще я начала чувствовать все тонкости и нюансы счастья. Стараюсь ощущать и пропускать через себя каждую его молекулу», — призналась Наталья Холоденко журналу VIVA!

Напомним, Холоденко кардинально изменила свою жизнь. Развелась с мужем, родила дочь от нового избранника. Наталья дала необычное имя девочке. Недавно состоялись пышные крестины, кумовьями стали Екатерина Кухар и Юрий Ткач.

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