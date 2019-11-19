Шоу-бизнес

Норковая крыжма с бриллиантами: кумовья Ткач и Кухар рассказали о дорогих подарках для крестницы

Психолог Наталья Холоденко недавно крестила восьмимесячную дочь Вивьен. На празднование были приглашены 25 самых близких друзей семьи, которые придерживались дресс-кода мероприятия: белый цвет и айвори.

Родители выбрали для малышки две пары крестных. Одна из них — балерина Екатерина Кухар и актер Юрий Ткач. Его на роль кума Холоденко выбрала еще задолго до рождения дочери.

«Мы договорились — кто первый рожает, тот тому крестит ребенка. Я родила первая. Ну, Юра — это же вылитый кум, смотришь на него, и его хочется назвать кумом», — рассказала Холоденко каналу «Украина»

Звездные кумовья признались, какие подарки преподнесли маленькой Вивьен.

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«Во-первых, это крестик, во-вторых, это серьги с небольшими брюликами», — рассказал Юрий Ткач. Крестные все вместе скинулись на меховую норковую крыжму с бриллиантами.

«У нас особенная крыжма. Из белой норки. И у нас четверо крестных родителей. И вот здесь обереги от каждого крестного. Здесь дизайнер, которая шила эту крыжму, я — изображение балеринки, Здесь вот Юрочка Ткач, маска. И во главе здесь у нас еще один крестный папа, корона, потому что он у нас ювелирный магнат, бриллианты, золото. У нас богатая крестница», — призналась в программе «Зірковий шлях» Екатерина Кухар.

Пока Наталья не спешит показывать дочь.

Напомним, Холоденко развелась с мужем и родила дочь от нового избранника, имя которого не афиширует. Она активно худеет и делится советами, как достичь успеха.

В интервью «ФАКТАМ» Наталья рассказала о новой любви, счастливых отношениях и семье.

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