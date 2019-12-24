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Учительница прославилась, превратив себя в наглядное пособие по анатомии (фото)
Учительница одной из школ испанского города Вальядолид Вероника Дуке прославилась в сети после того, как ее муж опубликовал фотографии с урока, который проводила супруга. Преподавательница предстала перед своими учениками в виде наглядного пособия по анатомии, надев костюм в виде «препарированного» человеческого тела — чтобы ученики четко видели, где расположены органы.
Супруг Вероники написал, что «очень горд этим вулканом идей, который он имеет счастье иметь в качестве жены».
Дети, правда, как сообщает издание The Mirror, пришли в некоторый шок от увиденного. Возраст учеников Вероники — восемь-девять лет.
Многие пользователи в сети восхитились изобретательностью учительницы, чей рабочий стаж составляет 15 лет. И выразили мнение, что этот урок дети никогда не забудут.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сети вызвала фурор оптическая иллюзия с катающимся на качелях мужчиной.
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