Оптическая иллюзия: видео с катающимся на качелях мужчиной взорвало сеть

Мир

Ничем, казалось бы, не примечательное видео с катающимся на качелях мужчиной, буквально взорвало сеть, оказавшись оптической иллюзией. Ролик, изначально опубликованный в соцсети TikTok и распространившийся в Twitter, поделил пользователей интернета на две части. Как пишет издание Metro, одни считают, что герой видео катается лицом к камере. Другие уверены, что он повернут к ней спиной — лицом к дому.

Im losing my mind can someone tell me which way hes facing pic.twitter.com/gIvIDzRkOd — Ana (@esnycuddles) December 21, 2019

В одном из постов попытались показать, как выглядят оба варианта. Тем не менее пользователи по обе стороны «баррикад» отстаивают каждый свою точку зрения и спорят друг с другом до хрипоты, считая, что оппоненты «не видят очевидного» или же просто «троллят» их.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сети стал вирусным «танец», который парень невольно сплясал на обледеневшем крыльце.

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