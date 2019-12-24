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Оптическая иллюзия: видео с катающимся на качелях мужчиной взорвало сеть
Ничем, казалось бы, не примечательное видео с катающимся на качелях мужчиной, буквально взорвало сеть, оказавшись оптической иллюзией. Ролик, изначально опубликованный в соцсети TikTok и распространившийся в Twitter, поделил пользователей интернета на две части. Как пишет издание Metro, одни считают, что герой видео катается лицом к камере. Другие уверены, что он повернут к ней спиной — лицом к дому.
Im losing my mind can someone tell me which way hes facing pic.twitter.com/gIvIDzRkOd— Ana (@esnycuddles) December 21, 2019
В одном из постов попытались показать, как выглядят оба варианта. Тем не менее пользователи по обе стороны «баррикад» отстаивают каждый свою точку зрения и спорят друг с другом до хрипоты, считая, что оппоненты «не видят очевидного» или же просто «троллят» их.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сети стал вирусным «танец», который парень невольно сплясал на обледеневшем крыльце.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...