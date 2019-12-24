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Происшествия

Расстреляли внедорожник: в Днепре задержали банду киллеров (фото, видео)

11:58 24 декабря 2019 108
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре правоохранители задержали четверых мужчин, которых подозревают в причастности к покушению на убийство, которое произошло в январе 2019 года — тогда автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором находились водитель и пассажир, обстреляли из ручного противотанкового гранатомета.

Во время покушения находившиеся в автомобиле люди не пострадали, а на месте происшествия полиция нашла хвостовик от выстрела РПГ.

Как сообщают в полиции Днепропетровской области, сотрудники Управления уголовного розыска, Днепровского отдела полиции и Управления стратегических расследований в Днепропетровской области установили, что к покушению на убийство причастны четверо злоумышленников. По версии следствия, один из них был посредником между заказчиком и исполнителем, второй — водителем, третий осуществлял наблюдение, а четвертый стрелял по автомобилю.

«Подозреваемых задержали во время полицейской спецоперации 23 декабря в Днепре. В салоне автомобиля одного из мужчин изъяли пистолет. Задержанные — жители городов Днепр и Синельниково в возрасте 30 — 55 лет. Двое из них были ранее судимы за подготовку к убийству и вымогательство», — сообщают в полиции.

Эксклюзивный материал по событиям в Днепре «Расстрел авто из гранатомета в Днепре может быть связан с громким убийством ветеранов АТО (фото)» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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