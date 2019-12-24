- 12:06 Выглядит слабым и больным: муж королевы Елизаветы покинул больницу — момент его выхода попал на видео
- 11:58 Запуск поездов по Керченскому мосту: России готовят неприятный «сюрприз»
- 11:58 Расстреляли внедорожник: в Днепре задержали банду киллеров
- 11:53 Под Херсоном педофил заставлял 9-летнюю девочку сниматься голой и высылать ему видео и фото
- 11:45 Учительница прославилась, превратив себя в наглядное пособие по анатомии
- 11:36 Дожди, снег и тепло: синоптик рассказала о погоде на Рождество и Новый год
- 11:33 Туман не помешал: в Одесский порт зашел ракетный эсминец ВМС США
- 11:31 Волшебный вкус Рождества: легкий рецепт венского штруделя
- 11:25 Отбил голыми руками: прохожий спас незнакомого ребенка, на которого напал агрессивный питбуль
- 11:12 Моя Вива: Наталья Холоденко впервые показала дочь
- 11:11 На спасателей завели дело: появились фото смертельного пожара в старобельском интернате
- 11:00 Знаменитый экс-одноклубник Ярмоленко тайно женился на модели
Расстреляли внедорожник: в Днепре задержали банду киллеров (фото, видео)
В Днепре правоохранители задержали четверых мужчин, которых подозревают в причастности к покушению на убийство, которое произошло в январе 2019 года — тогда автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором находились водитель и пассажир, обстреляли из ручного противотанкового гранатомета.
Во время покушения находившиеся в автомобиле люди не пострадали, а на месте происшествия полиция нашла хвостовик от выстрела РПГ.
Как сообщают в полиции Днепропетровской области, сотрудники Управления уголовного розыска, Днепровского отдела полиции и Управления стратегических расследований в Днепропетровской области установили, что к покушению на убийство причастны четверо злоумышленников. По версии следствия, один из них был посредником между заказчиком и исполнителем, второй — водителем, третий осуществлял наблюдение, а четвертый стрелял по автомобилю.
«Подозреваемых задержали во время полицейской спецоперации 23 декабря в Днепре. В салоне автомобиля одного из мужчин изъяли пистолет. Задержанные — жители городов Днепр и Синельниково в возрасте 30 — 55 лет. Двое из них были ранее судимы за подготовку к убийству и вымогательство», — сообщают в полиции.
Эксклюзивный материал по событиям в Днепре «Расстрел авто из гранатомета в Днепре может быть связан с громким убийством ветеранов АТО (фото)» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…