На "Дарынке" открылся дизайнерский "Сільпо"

Пресс-релиз

21 декабря в маркет-молле «Дарынок» состоялось официальное открытие нового дизайнерского супермаркета «Сільпо» общей площадью 3000 кв. м. Авторский концептуальный дизайн магазина выполнен в стиле Великого Шелкового пути. По замыслу концепции, в супермаркете гости совершат путешествие экзотичным отрезком Великого Шелков ого пути — от Дуньхуа (Китай) до Самарканда (Узбекистан). Они смогут пройти через пустыню, любуясь ее бескрайними песчаными просторами и оазисами.

«Мы выбрали тему Великого Шелкового пути, чтобы показать гостям волшебный восточный рынок с верблюдами, о котором они в детстве читали в сказках. На стенах мы изобразили сцены из рыночной жизни, которые подчеркивают эту историю и создают особую атмосферу. У нас на рынке продают не только обычные вещи, такие как шелк, драгоценности, еду, различные предметы, но даже мифических животных и волшебные вещи», — комментирует маркетинг-директор «Сільпо» Екатерина Огуряева.

Основной интерьер торгового зала площадью 1650,6 кв. м выполнен в пустынных цветах, а на этом фоне выделяются яркие пятна-островки — большие тканевые красочные шатры с отделами «Сільпо»: гастрономией и «Лавкой Традиций» с продукцией маленьких хозяйств, рыбой и морепродуктами, собственной кондитерской.

Такие изменения в составе пула якорных арендаторов «Дарынка» являются частью комплексной стратегии развития маркет-молла, который стремится соответствовать мировым тенденциям и становиться более привлекательным для постоянных и новых посетителей.

«Сотрудничество с таким серьезным игроком украинского рынка розничной торговли — это прежде всего забота о потребностях посетителей „Дарынка“. Ведь новый магазин привлекает не только оригинальным внешним видом, но и широким товарным ассортиментом», — рассказывает Егор Верлооченко, генеральный директор маркет-молла «Дарынок».

Кроме того, на 2020 год запланирован ряд других реноваций на Дарынке. Во-первых, в середине маркет-молла будет кардинально изменена зона фуд-корта, в рамках которой появятся удобные места для отдыха с мягкими диванами, а также огромный выбор операторов вкусной еды. Во-вторых, планируется открытие магазинов всемирно известных международных брендов, а также создание масштабной зоны развлечений для детей.

Справка Маркет-молл «Дарынок» — уникальный торговый объект, представляющий собой симбиоз современного торгового центра и традиционного рынка. Количество арендаторов — 3,5 тыс. субъектов. На площади 68 000 кв. м расположены залы одежды, аксессуаров и обуви, свадебная галерея, 2 этажа мебели и детских товаров, крупнейший в Киеве сектор изделий из кожи и меха. К услугам посетителей — развитая инфраструктура: кафе, банковские отделения, пункты обмена валют, мастерские по ремонту одежды, обуви, ювелирных изделий, химчистка, игровая комната для детей и бесплатная парковка на 1600 машиномест.



«Сільпо» — одна из крупнейших в Украине сетей супермаркетов. Более пяти лет назад ретейлер начал разрабатывать концептуальный дизайн для отдельных супермаркетов, а в 2018 году расширил эксперимент на всю сеть. Теперь каждый новый «Сільпо» имеет тематическое оформление. В сети есть супермаркеты, в частности, в таких стилях: Вселенная Нимфы, Ван Гог, музыкальный, спортивный, древняя типография, яхт-клуб или морской порт, азиатская и японская культура, Дикий Запад, есть магазин с надписями на клингонском языке (выдуманный язык из сериала «Звездный путь») и рок-звездами и тому подобное. На 21.12.2019 торговая сеть насчитывает 255 супермаркетов, включая четыре деликатес-маркета Le Silpo.

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