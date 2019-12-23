24 декабря 2019

В разные годы мне неоднократно доводилось бывать и в Вифлееме, и, конечно же, в храме Рождества Христова, находящемся там. Кстати, первая композиция, посвящённая теме прихода в этот мир Младенца Иисуса, которую я привёз в Киев, была сделана как раз вифлеемскими мастерами из оливкового дерева. Позже, увлёкшись фарфором, я старался пополнять нашу коллекцию уже фарфоровыми изделиями, выполненными и в гресе, и в глянце, и в бисквите.

Представленная сегодня вашему вниманию композиция состоит из двух достаточно редко встречающихся комплектов, состоящих из сцен рождения Иисуса и приношения ему волхвами даров. Каждый из созданных вручную предметов покрыт слоем сусального золота в матовом и глянцевом исполнении, что делает это произведение по-богатому торжественным и возвышенным. Интересная работа.

Но не о ней я хотел сегодня рассказать вам, друзья мои. Точнее, не только о ней. Из множества известных мне рождественских притч весьма важной представляется мне одна совсем короткая притча о человеке, глубоко сомневавшемся в приходе в наш мир Иисуса Христа. Этот человек был прекрасным семьянином. Он много работал, стараясь обеспечить своих родных и близких. Он делал немало добрых дел, помогая нуждающимся и не оставляя без внимания тех, кто обращался к нему за советом. В одном только никто и никак не мог его переубедить — в правдоподобности того, что какой-то Бог зачем-то спустился на землю да ещё и принял облик человеческий… Зачем, спрашивается?!

Когда в Сочельник все члены его семьи отправились на торжественную службу в храм, мужчина, как обычно, развёл огонь в камине и, поудобнее разместившись в широком кресле, принялся за чтение своих любимых детективов. Внезапно его внимание привлёк какой-то шум за окном. Он вышел во двор и увидел там стаю воробьев, замёрзших настолько, что, беспомощно пытаясь взлететь, они ударялись то в стекло окон, то в прозрачную дверь гаража — и снова падали в снег.

Мужчина долго пытался заманить их в тёплый гараж. Он открывал дверь, рассыпал на полу семечки и хлебные крошки. Он пробовал взять окоченевшие маленькие тельца птичек в руки, чтобы согреть их своим теплом. Но воробьи вырывались из его рук и продолжали барахтаться в снегу, рискуя окончательно замёрзнуть.

Отчаявшись помочь им, мужчина вскинул руки к небу и горько произнёс:

- Если бы я смог стать птицей, то я объяснил бы им, что всего лишь собираюсь им помочь!..

Где-то вдалеке, наверное, в храме, раздался звук колокола. И мужчине показалось, что он отчетливо услышал прозвучавшие рядом слова: «Теперь-то ты понимаешь, почему Богу пришлось принять человеческое обличье?..»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.