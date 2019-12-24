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Происшествия

В Харькове мужчина захватил заложницу и ранил полицейского: детали жуткой истории (фото)

12:43 24 декабря 2019 258
На месте происшествия
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 24 декабря, в Харькове мужчина напал с ножом на женщину. В этот же день в Днепре задержали киллеров, орудовавших противотанковым гранатометом.

Пресс-служба Нацполиции Харьковской области сообщает, что утром в Немышлянском районе жительница микрорайона отвела ребенка в детский сад и возвращалась домой, когда на нее напал мужчина, приставил нож к горлу и назвал своей заложницей.

Случайные прохожие сообщили о происшествии в полицию. Правоохранители выехали на место и узнали, что злоумышленник хочет обменять захваченную женщину на своего знакомого.

Начальник уголовного розыска районного отдела полиции договорился, что вместо женщины заложником станет он. Злоумышленник согласился.

Затем полицейский предложил мужчине закурить, и когда он отвлекся, бросился на преступника, однако тот успел нанести удар ножом.

Сотрудника уголовного розыска госпитализировали в тяжелом состоянии. Злоумышленника задержали, сейчас с ним работают следователи. Ему угрожает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что под Херсоном киберполиция задержала педофила.

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